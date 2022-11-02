السوداني لرئيس المحكمة الاتحادية: أهمية إمضاء كلمة القانون تحت مختلف الظروف

2022/11/02 | 23:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على أهمية إمضاء كلمة القانون تحت مختلف الظروف.وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “السوداني استقبل، اليوم، رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود”.وأضاف، أن “القاضي قدم التهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة مباشرته مهامه، كما أشاد بالتزام […]

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