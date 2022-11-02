2022/11/02 | 23:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nTap__sRehM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: مدينة الذهب الأسود "البصرة" تشكو من البطالة وانعدام الخدمات!) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: مدينة الذهب الأسود "البصرة" تشكو من البطالة وانعدام الخدمات!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).