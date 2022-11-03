2022/11/03 | 00:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: بعد أن وافق رئيس الوزراء محمد السوداني على الطلب المقدم من...

ظهرت المقالة المحاضرون يعبرون عتبة التوظيف..



وحكومة السوداني أمام تحدي بطالة الخريجين أولاً على المسلة.

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