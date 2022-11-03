إيران تنفي أنها تشكل تهديدا على السعودية

2022/11/03 | 00:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: نفت إيران، الأربعاء 11/02/2022، أنها تشكل تهديدا للسعودية بعد أن ذكرت...

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