الاتحاد الوطني يتحدث عن

2022/11/03 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني صالح فقي، اليوم الأربعاء، أن حكومة إقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني يشنون حربا اقتصادية على السليمانية لـ"تركيعها".

وقال فقي لـ(بغداد اليوم) إن "الحرب الاقتصادية هدفها السياسي وغايتها تركيع المدينة لسياسة الحزب الديمقراطي، وهذا الأمر لن يحدث ولن نسمح به إطلاقا".

وأضاف أن "مايجري من تأخير في صرف الرواتب وعدم إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود، تنذر بكارث اقتصادية في السليمانية".

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