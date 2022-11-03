2022/11/03 | 00:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tvK5dKd3E9M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين العراقيين من مخيم الهول السوري) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين العراقيين من مخيم الهول السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).