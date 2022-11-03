2022/11/03 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن تتهم كوريا الشمالية بإرسال قذائف مدفعية سرّاً إلى روسيا إسطنبول- واشنطن -الزمان أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن حركة السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية استؤنفت الأربعاء عبر الممر الانساني في البحر الأسود. وقال اردوغان «بعد اتصالي مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يوم أمس، ستتواصل صادرات الحبوب اعتباراً من ظهر اليوم».
وأفاد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاح الوساطة التركية في استئناف نقل الحبوب من أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأفاد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجاح الوساطة التركية في استئناف نقل الحبوب من أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجاح الوساطة التركية في استئناف نقل الحبوب من أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).