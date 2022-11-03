نجاح‭ ‬الوساطة‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬استئناف‭ ‬نقل‭ ‬الحبوب‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا

2022/11/03 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ ‬تتهم‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بإرسال‭ ‬قذائف‭ ‬مدفعية‭ ‬سرّاً‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬ إسطنبول‭- ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬الحبوب‭ ‬الأوكرانية‭ ‬استؤنفت‭ ‬الأربعاء‭ ‬عبر‭ ‬الممر‭ ‬الانساني‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭. ‬وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬اتصالي‭ ‬مع‭ (‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭) ‬بوتين‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬ستتواصل‭ ‬صادرات‭ ‬الحبوب‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬وأفاد‭ […]

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