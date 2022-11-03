2022/11/03 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام غير مقبول مطلقاً من الحكومة العراقية الجديدة أن تردد كسابقاتها او كالبرلمانيين شبه العاطلين عن العمل تلك الجمل الانشائية الرنانة التي تبدأ بمفردة(ندعو) و(نندد) و(نناشد)، ذلك انها الجهة التنفيذية الأولى التي لها الصلاحيات المخولة كاملة والموازنة المالية التي تفيض عليها من زيادة انفجارية في أسعار النفط، وان المنتظر من الحكومة قرارات داخلة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا يجوز للحكومة أن تدعو وتناشد وتندد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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