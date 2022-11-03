لا‭ ‬يجوز‭ ‬للحكومة‭ ‬أن‭ ‬تدعو وتناشد‭ ‬وتندد

2022/11/03 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام ‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬مطلقاً‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الجديدة‭ ‬أن‭ ‬تردد‭ ‬كسابقاتها‭ ‬او‭ ‬كالبرلمانيين‭ ‬شبه‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬تلك‭ ‬الجمل‭ ‬الانشائية‭ ‬الرنانة‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬بمفردة‭(‬ندعو‭) ‬و‭(‬نندد‭) ‬و‭(‬نناشد‭)‬،‭ ‬ذلك‭ ‬انها‭ ‬الجهة‭ ‬التنفيذية‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬الصلاحيات‭ ‬المخولة‭ ‬كاملة‭ ‬والموازنة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تفيض‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬انفجارية‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬النفط،‭ ‬وان‭ ‬المنتظر‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬قرارات‭ ‬داخلة‭ […]

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