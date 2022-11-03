انذار‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بغداد بسبب‭ ‬حقيبة‭ ‬عامل‭ ‬صيني

2022/11/03 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان اعلنت‭ ‬سلطة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬أجسام‭ ‬غريبة‭ ‬بحوزة‭ ‬عامل‭ ‬صيني‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬الدولي‭.‬وذكرت‭ ‬إدارة‭ ‬سلطة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس،‭ ‬انه‭ ‬“تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬6‭ ‬أجسام‭ ‬غريبة‭ ‬بحوزة‭ ‬عامل‭ ‬صيني‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬الدولي”‭.‬ واضافت‭ ‬ان‭ ‬“أمـن‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬الدولي‭ ‬تمـكن‭ ‬مـن‭ ‬كشـف‭ ‬6‭ ‬أجـسام‭ ‬غريبـة‭ […]

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