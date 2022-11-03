2022/11/03 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – الزمان اعلنت سلطة الطيران المدني، الأربعاء، العثور على 6 أجسام غريبة بحوزة عامل صيني في مطار بغداد الدولي.
وذكرت إدارة سلطة الطيران المدني، في بيان امس، انه “تم العثور على 6 أجسام غريبة بحوزة عامل صيني في مطار بغداد الدولي”. واضافت ان “أمـن مطار بغداد الدولي تمـكن مـن كشـف 6 أجـسام غريبـة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انذار في مطار بغداد بسبب حقيبة عامل صيني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت إدارة سلطة الطيران المدني، في بيان امس، انه “تم العثور على 6 أجسام غريبة بحوزة عامل صيني في مطار بغداد الدولي”. واضافت ان “أمـن مطار بغداد الدولي تمـكن مـن كشـف 6 أجـسام غريبـة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انذار في مطار بغداد بسبب حقيبة عامل صيني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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