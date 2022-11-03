الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع بمنفذ زرباطية في الجانب الإيراني

2022/11/03 | 00:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، إخماد حريق اندلع اندلع بمنفذ زرباطية في الجانب الإيراني.

وذكرت المديرية في بيان أن “فرق الدفاع المدني نجحت بالسيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل ساحة وقوف الشاحنات في الجانب الإيراني من منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط”.

وأوضحت، أن “حادث الحريق اندلع مساء اليوم الأربعاء بشاحنة محملة بسكيبات خشبية للسيراميك في الجانب الإيراني من المنفذ الحدودي مما اضطرها لطلب الاستعانة بفرق الدفاع المدني العراقي للسيطرة على النيران واخماد الحادث”.

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