قيادي تركماني يكشف عن بوادر لانصاف المكون في حكومة السوداني

2022/11/03 | 00:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي التركماني جاسم محمد جعفر، اليوم الاربعاء، عن بوادر سياسية من قبل الحكومة الجديدة لانصاف القومية الثالثة في العراق.

وقال جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه”تقدم” ، ان “هناك وعود من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لانصاف المكون التركماني سواء في الحكومة او في الهيئات المستقلة خلال الفترة المقبلة”.

واضاف، ان “المكون التركماني لايريد عرقلة عمل الحكومة الجديدة التي انبثقت بعد ازمة سياسية خانقة استمرت لاشهر عديدة”.

واشار جعفر الى ان ” الجميع مطالب بدعم حكومة محمد شياع السوداني خلال هذه الفترة الحرجة كونها ولدت بعد مخاض عسير رغم مرور اكثر من عام كمل على اجراء الانتخابات النيابية المبكرة”.

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