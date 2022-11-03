سجل هدفا وصنع آخر.. كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيغ الألماني يخطف أنظار متابعي دوري أبطال أوروبا

2022/11/03 | 00:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف اللاعب الفرنسي كريستوفر نكونكو أنظار متابعي مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال مواجهة فريقه لايبزيغ الألماني وشاختار دونيتسك الأوكراني، التي أقيمت على أرض الأخير، مساء يوم الأربعاء، في ختام منافسات دور المجموعات.

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