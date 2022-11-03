وزير الداخلية يأمر المرور العامة بشطر طريق لغرض تخفيف الكثافة المرورية

2022/11/03 | 01:22 - المصدر: قناة التغيير

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بتوجيه من وزير الداخلية عبد الامير الشمري وبمتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة واشراف ميداني من قبل مدير المرور العام

تم شطر الطريق للسير القادم من نزلت الجسر العنكبوتي بأتجاه الخط السريع لغرض تخفيف الكثافة المرورية أثناء الذروة الصباحية والمسائية وتحقيق الانسيابية في حركة السير والمرور .

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