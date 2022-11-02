السوداني يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا

2022/11/03 | 01:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود.

وقدم السيد القاضي التهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة مباشرته مهامه، كما أشاد بالتزام الحكومة بالأطر القانونية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا.

واكد السيد السوداني خلال اللقاء على أهمية إمضاء كلمة القانون تحت مختلف الظروف، وشدد على ان إستقلال القضاء هو ركن أساس لإنجاز أي اصلاح.

من جانبه أكد السيد رئيس المحكمة الاتحادية، على دعم النظام الديمقراطي وسمو الدستور ومرجعيته الحاكمة للعمل السياسي، كونه الضامن الأساس لانفاذ ارادة الشعب العراقي.

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