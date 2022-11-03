2022/11/03 | 01:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، الخميس، بتكليف مدير جديد بمهام شرطة الطاقة.

وذكرت الوثيقة أن "أمرا إداريا صدر بتكليف اللواء نعيم فندي كباشي بمهام مدير شرطة الطاقة".

وأضافت أن "المدير الجديد كان يشغل منصب معاون مدير شرطة الطاقة لشؤون العمليات".

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، قد اصدر بوقت سابق، امرا بتوقيف مدير شرطة الطاقة السابق اللواء غانم الحسيني، بسبب عمليات تهريب وقضايا فساد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء نعيم فندي مديراً لشرطة الطاقة بالأصالة (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء نعيم فندي مديراً لشرطة الطاقة بالأصالة (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).