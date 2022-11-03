2022/11/03 | 01:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Gb-VniB-siQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضياء صبحي: هنالك أحياناً عدم فهم والتباس بحدود حرية التعبير من قبل الجهات التنفيذية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضياء صبحي: هنالك أحياناً عدم فهم والتباس بحدود حرية التعبير من قبل الجهات التنفيذية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).