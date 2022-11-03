2022/11/03 | 01:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9FcMffLNnwY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حي "الأنتصار" المنسي في الموصل.. أحوال ومستنقعات وسط المدينة وأهالي الحي يؤكدون زيف الاعمار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حي "الأنتصار" المنسي في الموصل.. أحوال ومستنقعات وسط المدينة وأهالي الحي يؤكدون زيف الاعمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).