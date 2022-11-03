اللواء نعيم فندي مديرًا لشرطة الطاقة (وثيقة)

2022/11/03 | 01:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بتكليف اللواء نعيم فندي كباشي مديرًا لشرطة الطاقة، خلفا للمقال غانم محمد جعفر.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، بـ”تكليف اللواء نعيم فندي كباشي والذي يشغل منصب معاون مدير شرطة الطاقة لشؤون العمليات، بادارة مهام مدير شرطة الطاقة”.ووجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في وقت سابق، بتوقيف […]

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