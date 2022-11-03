2022/11/03 | 02:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Urh3H1KDJzY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب باسم خشان: الكاظمي اصبح رئيس وزراء العراق بشهادة مزورة!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب باسم خشان: الكاظمي اصبح رئيس وزراء العراق بشهادة مزورة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).