قبل انتهاء تحقيقات

2022/11/03 | 02:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء القبض على "أكبر شبكة تهريب للنفط الخام في البصرة"، على ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن جهاز الأمني الوطني.

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