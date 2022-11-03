تعيين الفريق عبدالكريم عبد الحسن وجر سكرتيراً للقائد العام للقوات المسلحة

2022/11/03 | 02:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على وثيقة، الخميس، تظهر تعيين الفريق عبدالكريم عبد الحسن وجر سكرتيرا للقائد العام للقوات المسلحة بديلا عن الفريق اول محمد البياتي.

أدناه نص الوثيقة:

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