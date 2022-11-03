دوري أبطال أوروبا: إسي ميلان يصل دورالـ16.. وبنفيكا يحسم صدارة المجموعة على حساب باريس

2022/11/03 | 02:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل نادي إسي ميلان الإيطالي إلى دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022، عقب احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط.

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