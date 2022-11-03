الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

2022/11/03 | 02:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حسم 16 ناديًا تأهله إلى منافسات مرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، موسم 2022/23، بعد انتهاء مرحلة المجموعات.وفي الجولة السادسة والأخيرة، تمكن توتنهام من خطف بطاقة التأهل كمتصدر المجموعة الرابعة عقب فوزه على مارسيليا بهدفين مقابل هدف، كما تأهل آينتراخت فرانكفورت من المجموعة نفسها بفضل فوزه على لشبونة بهدفين مقابل هدف.[…]

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