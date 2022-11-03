روسيا توضح متى يمكنها استخدام الأسلحة النووية

2022/11/03 | 03:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت روسيا، يوم الأربعاء، إن عقيدتها النووية "لن تسمح إلا باستخدام السلاح النووي بطريقة دفاعية بطبيعتها، وفقا لمبادئ صارمة تسعى إلى تحقيق أهداف دفاعية فقط".

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