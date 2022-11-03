ملفات ساخنة في جعبة الديمقراطيين والجمهوريين

2022/11/03 | 03:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت حلقة "من العاصمة" والمخصصة لتغطية الانتخابات الأميركية النصفية، أبرز الملفات التي تتصدر العناوين قبل 6 أيام من موعد هذا الاستحقاق، وأبرزها حق الإجهاض والمحكمة العليا.

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