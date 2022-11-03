كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا فوق اليابان

2022/11/03 | 04:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا حلق فوق الأراضي اليابانية، وفقا لتنبيهات في اليابان، وهو ثاني اختبار إطلاق خلال شهر يحلق خلاله صاروخ فوق البلاد في عام قياسي من التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ المسلحة نوويا.

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