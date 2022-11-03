صديق ترامب.. مداولات قضائية بشأن

2022/11/03 | 06:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت هيئة محلفين مداولاتها، الأربعاء، في المحاكمة الفيدرالية لأحد الموالين لدونالد ترامب المتهم باستخدام نفوذه لدى الرئيس الجمهوري السابق للترويج سرا لمصالح الإمارات.

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