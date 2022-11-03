2022/11/03 | 08:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القاء القبض على متهم من أكبر تجار المخدرات في محافظة البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بمتهم من أكبر تجار المخدرات في البصرة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بمتهم من أكبر تجار المخدرات في البصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).