الجريمة موثقة بالفيديو.. الحبس المؤقت لشخص

2022/11/03 | 08:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جزائرية ، الأربعاء، بحبس "مشتبه به" مؤقتا بعد اتهامه بمحاولة "القتل العمد" لفرد أمن بإحدى الجامعات، في واقعة أثارت ضجة بالبلاد.

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