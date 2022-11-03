انخفاض قياسي جديد للعملة الايرانية أمام الدولار

2022/11/03 | 08:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفع سعر الدولار في السوق المفتوحة، يوم الأربعاء بمقدار 500 تومان مقارنة بالثلاثاء، ليصل إلى أكثر 34300 تومان.

وبحسب موقع "إيران إنترناشيونال"، "بعد أن سجل سعر الدولار رقمًا قياسيًا آخر، اصطف الإيرانيون في طوابير طويلة أمام مكاتب الصرافة في عدد من المدن منها طهران ومشهد لشراء الدولار".

وشهدت سوق العملات الإيرانية اضطرابًا طيلة الأيام الماضية، بالتزامن مع استمرار التظاهرات في مدن إيرانية، وإصرار السلطات الغربية على وقف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

وسجل سعر الدولار في سوق طهران المفتوحة، يوم الثلاثاء، رقما قياسيا تاريخيا جديدا، متجاوزا الرقم 33500 تومان.

كان الاتجاه التصاعدي لسعر الدولار في الأيام الأخيرة لدرجة أن سعره شهد فرقًا كبيرًا في الأيام العشرة الماضية.

في غضون ذلك، أعلن البنك المركزي الإيراني أن السعر الرسمي للدولار 4200 تومان.

وبحسب التقارير الرسمية للبنك المركزي، سجل بيع وشراء الدولار في السوق أيضا أعلى مستوى في الشهر الماضي، حيث وصل إلى أكثر من 18 مليون دولار يوم الاثنين.

ويأتي الاضطراب في سوق الدولار، فيما نُشر يوم الأحد نبأ سحب أكثر من 3650 مليار تومان من بورصة طهران في الأيام العشرة السابقة.

يذكر أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، خسرت بورصة طهران ربع قيمتها، وانخفضت قيمتها السوقية من 100 ألف مليار و6 ملايين تومان إلى و600 ألف مليار و4 ملايين تومان.

من ناحية أخرى، يأتي سحب أكثر من 3650 مليار تومان من أموال الأشخاص الطبيعيين، في حين توقع المسؤولون الاقتصاديون بالحكومة ومديرو السوق رد فعل إيجابي من قبل المساهمين الحقيقيين على حزمة الدعم المكونة من 10 نقاط والتي أعلنتها الحكومة يوم السبت.

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