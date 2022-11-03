الاطاحة بأحد أكبر تجار المخدرات في البصرة

2022/11/03 | 09:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القاء القبض على متهم من أكبر تجار المخدرات في محافظة البصرة.

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