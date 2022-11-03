سلطات القرم تجرد زيلينسكي من ممتلكاته في شبه الجزيرة

2022/11/03 | 09:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رئيس برلمان القرم فلاديمير كونستانتينوف، إن سلطات الجمهورية تواصل تحديد ممتلكات المواطنين الأجانب الذين يرتكبون أعمالا غير ودية ضد روسيا.ونوه بأن لجنة مكافحة الإرهاب الإقليمية تدرس وضع كل هذه الممتلكات الموجودة في شبه الجزيرة بما في ذلك شقة فلاديمير زيلينسكي.في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن برلمان القرم قرر تأميم ممتلكات […]

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