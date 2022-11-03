نسب إنجاز متقدمة في مشروعين بالبصرة

2022/11/03 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، استمرار العمل بمشرعي جسر القرنة و مجمع شط العرب السكني في محافظة البصرة.وذكر بيان للأمانة العامة، أن "فريق المشروعات الحكومية بدائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تابع مراحل الإنجاز و تقدم العمل في مشروعي جسر القرنة و مجمع شط العرب السكني في محافظة البصرة". وأكد البيان "استمرار العمل بمشروعي جسر القرنة و مجمع شط العرب السكني، حيث بلغت نسبة الانجاز في مشروع إعادة إعمار جسر القرنة المتوقع إكماله خلال العام المقبل 2023، ‎%‎84، ".وتابع "وجود بعض التعارضات الفنية المتعلقة بالروافد الكونكريتية التي شهدت اندثارات في وقت سابق، وستحدد نتائج الفحص امكانية استكمالها من عدمه، إذ يبلغ الطول الحقيقي لجسر القرنة الذي تنفذه احدى الشركات المحلية لصالح مديرية الطرق والجسور في المحافظة( 440م)، ويربط منطقتي القرنة بالمدينة". وأشار إلى، أن "الفريق أطلع على جدول تقدم العمل في مشروع مجمع شط العرب السكني 2، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الإعمار و الإسكان والبلديات العامة/ إسكان المحافظة لصالح مديرية شهداء البصرة في ضواحي مركز المحافظة"مبيناً أن "المجمع يتم انشاؤه على طريقة البناء الأفقي".

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