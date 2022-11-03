واشنطن وسيول تتفقان على تمديد المناورات الجوية المشتركة بعد اختبارات كوريا الشمالية الصاروخية

2022/11/03 | 09:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي الخميس بأنه سيمدد المناورات الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة التي تعد الأكبر من نوعها على خلفية “الاستفزازات الأخيرة” الكورية الشمالية.وأفاد سلاح الجو في بيان صدر بعد ساعات على إطلاق بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ أن … Readmore

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