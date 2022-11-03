متنبئ جوي: الفرصة متوفرة لهطول امطار رعدية في العراق

2022/11/03 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اكد المتنبئ الجوي صادق العطية، اليوم الخميس، ان الفرصة متوفرة لهطول امطار رعدية بأماكن متفرقة من العراق.

وقال العطية في تدوينه له عبر فيسبوك وتابعته (بغداد اليوم)، إنه "ماتزال الفرصة متوفرة لهطول زخات امطار رعدية في اماكن متفرقة من مركز وجنوب مدينة البصرة والمناطق الواقعة على المثلث العراقي ـ السعودي لغاية ظهر اليوم الخميس". واضاف أن "فرص ضعيفة لهطول خفيف يشمل ميسان.



وذي قار وبادية السماوة".

وأعلنت هيئة الأنواء الجوية، امس الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار اليوم.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة وخاصة في أقسامها الغربية صباحاً تكون رعدية أحياناً ويتحسن الطقس تدريجياً قبل الظهر، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ، ولا تغير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً في المنطقة الجنوبية ، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات".

وأضافت أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض بضع درجات في القسم الجنوبي من البلاد".

واشارت الى أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية ، ولا تغير في درجات الحرارة بعموم البلاد".

وأوضحت أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس صحواً في المنطقة الشمالية، وفي المنطقة الجنوبية سيكون غائماً جزئياً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

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