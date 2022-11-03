بحوزته كميات كبيرة.. القبض على تاجر مخدرات في البصرة

2022/11/03 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليو- مبغداد

اعلنت مديرية مكافحة المخدرات في البصرة، اليوم الخميس، القبض على أكبر تجار المخدرات في المحافظة .

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز مديرية مكافحة مخدرات البصرة بعد مقاطعة المعلومات من مطاردة تجار المخدرات في المحافظة تم إلقاء القبض على أحد المتهمين".

وأضافت أن "المتهم ضبط بحوزته (6 كغم) من مادة الكريستال المخدرة وأكثر من (نصف كيلو غرام) من مادة الحشيشة المخدرة و(300) حبة مخدرة نوع كبتاجون".

وأشارت إلى أن "المتهم تمت إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات لينال جزاءه العادل".

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