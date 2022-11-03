2022/11/03 | 09:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة أن إيلون ماسك يخطط لإلغاء حوالي 3700 وظيفة في “تويتر” أو ما يعادل نصف القوة العاملة في الشركة في محاولة لخفض التكاليف.ووفقا للتقرير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماسك يخطط لتسريح نصف العاملين في “تويتر” المركز الخبري الوطني.

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