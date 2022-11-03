2022/11/03 | 09:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يصل البابا فرنسيس بعد ظهر اليوم الخميس الى البحرين، في زيارة تستمر أربعة أيام وتعدّ الأولى لحبر أعظم الى المملكة الخليجية الصغيرة، سيجدد فيها إصراره على الحوار مع الإسلام، وسط نداءات من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البابا فرنسيس يزور البحرين لتحسين العلاقات مع العالم الإسلامي المركز الخبري الوطني.

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