2022/11/03 | 09:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل البابا فرنسيس بعد ظهر الخميس إلى البحرين، في زيارة تستمر أربعة أيام وتعد الأولى لحبر أعظم إلى المملكة الخليجية الصغيرة، سيجدد فيها إصراره على الحوار مع الإسلام، وسط نداءات من منظمات حقوقية دعته إلى إثارة قضايا متعلقة بحقوق الإنسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا فرنسيس يصل البحرين الخميس.. وتأكيد على الحوار والتعايش الإنساني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا فرنسيس يصل البحرين الخميس.. وتأكيد على الحوار والتعايش الإنساني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).