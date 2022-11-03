تفاعل على رد إعلامي لبناني على جبران باسيل: عم حاول إلحق الـIQ تبعك

2022/11/03 | 09:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض وزير الخارجية اللبناني السابق والنائب الحالي، جبران باسيل، لموقف محرج خلال مقابلة اجراها مع الإعلامي سامي كليب، ما أثار موجة واسعة من التفاعل على تويتر

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