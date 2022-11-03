بالوثيقة.. تعيين الفريق عبدالكريم عبد الحسن وجر سكرتيراً للقائد العام للقوات المسلحة

2022/11/03 | 09:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اظهرت وثيقة، اليوم الخميس، تعيين الفريق عبدالكريم عبد الحسن وجر سكرتيرا للقائد العام للقوات المسلحة بديلا عن محمد البياتي.

وأدناه نص الوثيقة:

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