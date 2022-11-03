صعود الدولار يتسبب بتراجع اسعار النفط

2022/11/03 | 10:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تراجعت العقود الآجلة للنفط في المعاملات المبكرة، الخميس، 3 تشرين الثاني،...

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