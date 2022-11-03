حقيقة اعتقال المقرب من الكاظمي عبد الحسن العباسي.. توضيح رسمي

2022/11/03 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدر جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الخميس، بيانا توضيحيا حول اعتقال المقرب من رئيس حكومة تصريف الاعمال السابقة مصطفى الكاظمي عبد الحسن العباسي.

وذكر المتحدث باسم الجهاز صباح نعمان، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تداولت وسائل الاعلام خبر اعتقال الدكتور عبدالحسن العباسي وفق مذكرة قضائية ودون البحث في تفاصيل عملية الاعتقال ".

وتابع: "اود الاشارة انه لايعمل حاليا في الجهاز وانما تم إنهاء تنسيبه قبل اكثر من سنتين وعاد للعمل في احدى الجامعات لذا اقتضى التنويه".

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