2022/11/03 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعاً بشكل طفيف في البورصة العراقية.

وقال مراسلنا، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 146500 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.

وسجلت اسعار الصرف، أمس الأربعاء 146300 دينار مقابل 100 دولار امريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار في البورصة المحلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار في البورصة المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).