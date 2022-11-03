ذي قار تعلن الحداد ثلاثة ايام لوفاة النائب محمود السلامي

2022/11/03 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

اعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي اليوم الخميس، حداداً رسميا في المحافظة لوفاة النائب عن المحافظة محمود السلامي .وجدد الغزي في بيان تلقته (بغداد اليوم) "الاعراب عن مشاعر الحزن والاسى لوفاة السلامي اليوم اثناء اداء مهامه الرسمية داخل مجلس النواب العراقي"، مؤكدا ان "الفقيد كان حريصا على خدمة ابناء محافظته حتى اخر يوم من حياته" .وتوفي السلامي أمس اثر عارض صحي اثناء داخل مجلس النواب، بعد جولة طويلة انهاها بعدد من الوزارات لمتابعة ملفات واحتياجات المحافظة في بغداد، وفقا للبيان.

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