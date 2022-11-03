صولة أمنية كبيرة تُطيح بمتهمين وتضبط أسلحة متنوعة في ميسان

2022/11/03 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الخميس، القاء القبض على ثمانية متهمين بينهم وفق المادة 4/إرهاب وضبط كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة في المحافظة.

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