2022/11/03 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الخميس، القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة عميد ركن في وزارة الدفاع بالعاصمة بغداد.

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