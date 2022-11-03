مؤشر خطير.. دخان يغطي أكثر مدينة ملوثة في العالم ودعوات لإغلاق المدارس

2022/11/03 | 10:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحول الهواء الذي يستنشقه سكان دلهي، البالغ عددهم 20 مليون نسمة، إلى دخان فعلي، الخميس، بعدما تجاوز مؤشر جودة الهواء فئتي التصنيف "حاد" و"خطير" في كافة محطات الرصد تقريبا في العاصمة الهندية، مما أثار دعوات لإغلاق المدارس.

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