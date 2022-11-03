من السودان وسوريا إلى أوكرانيا.. مراسل CNN يشرح من هي مجموعة فاغنر الروسية سيئة السمعة

2022/11/03 | 11:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوضح مذيع CNN، جايك تابر، التفاصيل الجديدة المثيرة للقلق حول الحرب الروسية الوحشية ضد الشعب الأوكراني، من علامات التحذير من الكرملين بشأن استخدام سلاح نووي تكتيكي، إلى إعلان بوتين بأنه سيلتزم بصفقة للسماح ممر آمن لصادرات الحبوب الحيوية من أوكرانيا في البحر الأسود، مرورًا بتورط مجموعة فاغنر سيئة السمعة بالحرب التي شنّها الرئيس الروسي.

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