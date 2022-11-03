2022/11/03 | 11:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب باسم خشان: مدير عام دائرة صحة المثنى، باسل صبر، في...

ظهرت المقالة خشان بتهم مدير صحة المثنى بالفساد في اقنعة واجهزة طبية أولاً على المسلة.

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